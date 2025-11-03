«Моё спокойствие»: Мадонна решилась на брачный договор с молодым возлюбленным Акимом Моррисом
Мадонна намерена заключить брачный договор перед свадьбой со своим возлюбленным, 29-летним спортсменом Акимом Моррисом.
Инсайдеры сообщают, что мужчина полностью согласен с решением певицы и не видит в этом никаких проблем.
По данным RadarOnline, Аким уже ранее подписал соглашение о конфиденциальности, когда их отношения только начинались, поэтому обсуждение брачного договора прошло спокойно.
Близкие к паре отмечают, что Моррис относится к Мадонне с огромной заботой и уважением.
«Мадонна говорит, что теперь она начинает каждый день с улыбки. Она называет Акима своим спокойствием, своим равновесием и человеком, с которым она видит своё будущее», — рассказали источники из окружения артистки.