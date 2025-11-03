Певица Марго подтвердила коллаборацию с рэпером 6ix9ine и показала фрагмент трека
Марго Овсянникова записала фит с 6ix9ine — Текаши пообещал «лучшую песню в мире»
Певица Марго Овсянникова официально подтвердила — её новый загадочный фит записан вместе с рэпером под псевдонимом 6ix9ine.
Певица выложила видео, где общается с Текаши по видеосвязи и делится отрывком будущего хита.
Ранее артистка намекала, что готовит трек с американским рэпером, но не раскрывала имени. Фанаты уже тогда предположили, что речь идёт именно о 6ix9ine — ведь он подписан всего на пять аккаунтов, и среди них есть Марго.
«Привет, Марго. Мы сделаем лучшую песню в мире на данный момент!» — заявил рэпер во время разговора.