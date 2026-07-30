Российскую авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав клиентов
Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о привлечении авиакомпании «Победа» к административной ответственности. Перевозчика оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение прав пассажиров, которые не смогли вылететь из Новосибирска.
Инцидент произошел в марте текущего года в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина. Шестерым пассажирам, планировавшим рейс в столицу, отказали в предоставлении мест на самолет в дату и время, указанные в их билетах.
По инициативе транспортной прокуратуры в отношении авиакомпании возбудили дело по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ. Речь идет об оказании услуг с нарушением установленных требований, совершенном повторно.
Ранее авиаэксперт объяснил, как авиакомпании покрывают убытки от отмены рейсов. Подробности в нашем материале.
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