Парня наказали за прослушивание экстремистской музыки
В Кургане сотрудники регионального управления МВД привлекли к административной ответственности 19-летнего местного жителя за прослушивание музыкальной композиции, внесенной в список экстремистских материалов на территории России. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным полиции, молодой человек целенаправленно искал запрещенную песню в интернете и использовал специализированное программное обеспечение для обхода блокировок и доступа к запрещенным ресурсам. В отношении нарушителя составили протокол по статье, предусматривающей ответственность за поиск экстремистских материалов.
Сумма штрафа по указанной статье составляет от трех до пяти тысяч рублей. Конкретное наказание, назначенное судом, не разглашается. В ведомстве напомнили гражданам о недопустимости поиска и распространения в соцсетях запрещенного контента, а также предостерегли от участия в деятельности организаций, признанных экстремистскими.
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