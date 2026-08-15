Парня наказали за прослушивание экстремистской музыки

15 августа 2026, 21:54

Парня оштрафовали за прослушивание экстремистской песни в Кургане

Фото: istockphoto/Deagreez

В Кургане сотрудники регионального управления МВД привлекли к административной ответственности 19-летнего местного жителя за прослушивание музыкальной композиции, внесенной в список экстремистских материалов на территории России. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе ведомства.