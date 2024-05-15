Владелица «крыс-мангустов» из Озёрска госпитализирована в психбольницу

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В Озёрске госпитализировали пенсионерку, которая разводила в квартире крыс. Об этом сообщили соседи женщины.
Как предполагает одна из жительниц дома, в котором жила пенсионерка, её забрали в психиатрическую лечебницу.
Другая жительница дома также подтвердила, что в квартире пенсионерки сделали уборку, выбросили старую мебель, потравили крыс.
Ранее в городе Озёрске в квартире пенсионерки развелись крысы и мыши, которых сама женщина называла мангустами. В пресс-службе городской администрации Озёрска сообщали, что будут работать с пенсионеркой, разведшей в квартире крыс, и убеждать её в необходимости навести порядок в жилище.
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«Пенсионерку госпитализировали в больницу, я так поняла, психиатрическую. Приходили три раза из дезинфекционного центра, травили, мусор помогали убрать, бутылки, обрабатывали подвалы. Сказали, что вроде больше крыс нету. Я сама туда не заходила, не могу это переносить. Вынесли трупики крыс, всё обсыпали. Запах ужасный в квартире», — прокомментировала в беседе с Газета.ру соседка женщины Наталья.
Другая жительница дома также подтвердила, что в квартире пенсионерки сделали уборку, выбросили старую мебель, потравили крыс.
Ранее в городе Озёрске в квартире пенсионерки развелись крысы и мыши, которых сама женщина называла мангустами. В пресс-службе городской администрации Озёрска сообщали, что будут работать с пенсионеркой, разведшей в квартире крыс, и убеждать её в необходимости навести порядок в жилище.
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Мелисса Тимофеева