SHOT: трое туристов пропали на Камчатке
Тургруппа из трех человек пропала на Камчатке, передает Telegram-канал SHOT. По информации СМИ, известный путешественник Сергей Лекай из столицы, Виталий Ширинов из Петербурга и Татьяна Кузнецова из Дмитрова отправились в сплав еще 4 июля.
Уточняется, что Лекай уже имел опыт плавания на самодельном катамаране по различным местам. Последний раз катамаран «Быстрый удод» видели около острова Собачий, а потом туристы перестали выходить на связь. Возможно, катамаран вынесло в Камчатский залив Тихого океана. Следы не обнаружены.
Перед этим стало известно, что учитель из России снимал порнографию с сиротами из детдома. Мужчине вменили статьи о вовлечении малолетних в порно и изготовлении порнографических материалов.
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