SHOT: трое туристов пропали на Камчатке

08 июля 2025, 11:12

Фото: istockphoto/KONSTANTIN AKIMOV

Тургруппа из трех человек пропала на Камчатке, передает Telegram-канал SHOT. По информации СМИ, известный путешественник Сергей Лекай из столицы, Виталий Ширинов из Петербурга и Татьяна Кузнецова из Дмитрова отправились в сплав еще 4 июля.