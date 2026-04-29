Владельца ларька в Приморье обвинили в гибели девочки, которая надышалась газом
В Приморье владельца торгового ларька обвинили в гибели 14-летней девочки, которая отравилась газом из купленного в его павильоне баллона. Об этом сообщили 29 апреля в канале «Следком Приморья» на платформе MAX.
Трагедия произошла 24 марта 2026 года в поселке Славянка. Две подруги отправились гулять, и одна из девушек по просьбе другой приобрела в ларьке баллон с газом для портативных плит. В течение нескольких часов потерпевшая вдыхала содержимое баллона — в результате она скончалась.
Владельцу ларька, в который зашла школьница, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. В СК напомнили, что вдыхание паров газа вызывает асфиксию, острую сердечную и дыхательную недостаточность, а также сильное отравление. Все эти факторы могут привести к летальному исходу.
