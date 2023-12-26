Владимиров: При взрыве газа в пекарне Ставрополя пострадали семь человек

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В результате взрыва газа в пекарне Ставрополя пострадали семь человек, об этом сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в своём Telegram-канале.
Взрыв газовоздушной смести прогремел вечером 26 декабря на улице Серова в городе Ставрополь. Взрывной волной была разрушена кровля здания на площади в 150 квадратных метров.
Он также подчеркнул, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, оказывая помощью пострадавшим.
В прокуратуре региона заявили, что проведут проверку и установят виновных в случившемся лиц.
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«В результате происшествия пострадали 7 человек. Трое из них в тяжелом состоянии, четверо — средней тяжести. Они госпитализированы, с ними работают врачи», — прокомментировал ситуацию Владимиров.
В прокуратуре региона заявили, что проведут проверку и установят виновных в случившемся лиц.
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Евгения Парфентьева