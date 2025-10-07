Владимирские подростки жестоко избили сверстницу в школьном туалете

07 октября 2025, 20:31

Фото: iStock/SB Arts Media

Во Владимире группа подростков жестоко избила свою сверстницу в школьном туалете. Девочку поставили на колени, а происходящее сняли на видео, которое затем одна из участниц инцидента опубликовала в Сети, сообщает издание «Подъём».