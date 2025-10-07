Владимирские подростки жестоко избили сверстницу в школьном туалете
Во Владимире группа подростков жестоко избила свою сверстницу в школьном туалете. Девочку поставили на колени, а происходящее сняли на видео, которое затем одна из участниц инцидента опубликовала в Сети, сообщает издание «Подъём».
В пресс-службе ГУ МВД России по Владимирской области сообщили, что официальных заявлений в полицию по этому факту пока не поступало, но информация находится на проверке. Видеозапись обнаружили полицейские в ходе мониторинга Сети, после чего начали расследование.
Уполномоченная по правам ребёнка в регионе Юлия Раснянская заявила, что внимательно следит за развитием ситуации. Родители пострадавшей или участников конфликта к ней пока не обращались.
