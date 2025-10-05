Власти Китая эвакуируют более 150 тысяч человек из-за тайфуна «Матмо»
Китайские власти эвакуируют более 150 тысяч жителей южных провинций из-за тайфуна «Матмо». Об этом сообщает AP.
Стихия затронула провинции Хайнань и Гуандун. В семи городских округах и 30 районах власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Спасатели разворачивают пункты временного размещения, формируют аварийные запасы и организуют защитные укрытия для людей.
Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 42 метров в секунду. В отдельных районах ожидают более 300 миллиметров осадков. Ранее тайфун прошёл по Филиппинам, где вызвал масштабные наводнения на острове Лусон. Стихия также привела к перебоям в электроснабжении и многочисленным оползням.
Читайте также: