Литва зафиксировала вторжение белорусских метеозондов

05 октября 2025, 10:07

Фото: Istock/AdventurePicture

В ночь на 5 октября несколько десятков метеорологических зондов из Белоруссии вошли в воздушное пространство Литвы. Об этом сообщил директор национального центра балтийской республики по управлению кризисами Дарюс Бута. Его слова передаёт радио LRT.





Бута заявил, что такие зонды часто применяют для доставки контрабанды, в частности сигарет.

«В ночь на воскресенье зафиксированы 25 метеозондов, нарушивших литовско-белорусскую границу. Обычно, когда дует благоприятный ветер, ими в Литву переправляют контрабанду», — сообщил директор.