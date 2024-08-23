Власти Курской области высказались о попытках ВСУ осложнить эвакуацию населения

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В первые часы атаки на Курскую область бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливали дороги, затрудняя эвакуацию местных жителей. Об этом в интервью Марине Ким для телеканала «Соловьев Live» рассказал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора области Алексей Смирнов.
«Когда мы начали организовывать в первые часы эвакуацию... невозможно было подать те же автобусы большой вместимости. Просто начали расстреливать дорогу, поэтому эвакуировались, скажем так, на частном транспорте», – заявил он.
По словам Смирнова, жителей эвакуировали не только пешком, но и на транспорте добровольной народной дружины и административных машинах.
Ранее стало известно, что за два дня из Курской области было эвакуировано около двух тысяч человек. По словам заместителя директора департамента информационной политики МЧС России Артема Шарова, жители покидали приграничный регион самостоятельно или в составе организованных колонн.
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Александр Климов