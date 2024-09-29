Власти назвали количество пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае детей

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Трое детей пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в станице Старокорсунской, сообщает Telegram-канал Муниципальный центр управления (МЦУ) города Краснодар в своем Telegram-канал.
«На место прибыл резервный автобус вместимостью 24 человека и в двух других автобусах есть места (в Ставрополь всего следовало три автобуса, первый попал ДТП), решается вопрос отправки пассажиров в пункт назначения», – отметили власти.
Вечером в воскресенье 29 сентября в станице Старокорсунской Краснодарского края автобус столкнулся с грузовиком , после чего произволшло возгорание. В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы.
По последним данным, в результате аварии пострадали 29 человек.
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Александр Климов