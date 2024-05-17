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Власти Новороссийска сообщили о масштабах повреждений после атаки дронов ВСУ

Власти Новороссийска: при атаке БПЛА были повреждены гражданские предприятия
17 мая 2024, 11:31
Фото: iStock/FelixRenaud

Фото: iStock/FelixRenaud

Гражданские предприятия Новороссийска оказались повреждены в результате атаки ВСУ. Об этом изданию РИА Новости сообщил представитель городской администрации.


По его словам, повреждения получили несколько гражданских предприятий города. На технологическом процессе инцидент не сказался. В настоящее время заводы продолжают работу в привычном режиме.

В городской администрации Новороссийска исключили попадание дронов в военные объекты. Также сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.

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ФСБ ликвидировала связанного с ИГ* российского военного
В Карачаево-Черкесии ФСБ ликвидировала российского военного, связанного с ИГ*
17 мая 2024, 11:31

Фото: iStock/Grigorenko

В Карачаево-Черкесии ФСБ ликвидировала 25-летнего российского военнослужащего, связанного с ИГИЛ*, пишет Baza.
По данным канала, военнослужащий из Ростовской области служил в 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. 15 мая против него возбудили дело по статье 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). 16 мая спецназ ФСБ попытался задержать мужчину в Ногайском районе, однако он оказал сопротивление и был ликвидирован.

Сообщается, что военнослужащий планировал теракты против сотрудников правоохранительных органов. С места перестрелки изъяли автомат Калашникова и самодельное взрывное устройство. Как уточняет РИА Новости, у него также нашли переписку с координаторами, находящимися за границей.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#рф
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«Расчленили и подожгли»‎: На польской ферме убили украинца
На ферме в польской деревне Рокицыны убили, расчленили и подожгли украинца
17 мая 2024, 10:42

Фото: iStock / Nirut Punshiri

В польской деревне Рокицыны убили, расчленили и подожгли гражданина Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».
Сообщается, что трагедия произошла на ферме, где работал мужчина без трудового договора. После убийства его тело расчленили, а потом пытались сжечь, чтобы сокрыть следы.

По подозрению в расправе были задержаны работник и владелец фермы, а также жена собственника. Её задержали за неоказание помощи потерпевшему и сокрытие следов преступления. Двое задержанных сознались в убийстве.

Ранее сообщалось, что в Махачкале расстреляли бойца поп-ММА Залимхана Юсупова. Предварительно, из-за его пристрастия к наркотикам. У спортсмена четыре ранения ног и рук. Компания молодых людей подошла к нетрезвому бойцу на улице. Парни высказали ему за употребление запрещёнки, позор спорта и республики. Завязался конфликт, который перерос в драку с огнестрелом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#польша
#украина
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В Москве задержали зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина
17 мая 2024, 10:05

Фото: iStock/artisteer

Сотрудники полиции задержали заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина в Москве. Об этом агентству ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
В настоящее время подробности задержания не приводятся. Также неизвестно по какому делу проходит Кабардин. Сообщается, что от должности задержанный не отстранен.

Прежде в краевом правительстве проходили обыски, пишет издание.

Иван Кабардин занимает пост заместителя председателя регионального правительства с 2018 года.

Ранее сообщалось, что в отношении начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования по нескольким адресам, связанным с фигурантом, прошли обыски. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
#задержание
#уголовное пост
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Лжесоцработницы украли у подмосковной пенсионерки более миллиона рублей
17 мая 2024, 09:22

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Двух женщин, подозреваемых в краже крупной суммы у пенсионерки из Ногинска, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, женщины пришли в квартиру пенсионерки, представились соцработницами и рассказали, что в России идёт замена пятитысячных купюр. Пенсионерка пригласила «соцработниц» на кухню, а сама пошла в комнату, чтобы принести деньги для обмена. Далее пока одна из злоумышленниц отвлекала хозяйку разговорами, вторая пошла в комнату и украла из шкафа более миллиона рублей, после чего обе скрылись», — говорится в сообщении.
Полицейские смогли установить, на какой машине уехали злоумышленницы и задержали их на одной из улиц в городе Чехов. Лжесоцработницами оказались жительницы Челябинской области 27 и 29 лет. Они рассказали, что поделили между собой украденные деньги и потратили их на личные нужды.

Против задержанных завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под залог. Сейчас полиция проверяет их причастность к другим аналогичным преступлениям.

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Появились кадры пожара на НПЗ в Туапсе после атаки ВСУ

Депутат Госдумы заявил, что сбежавшую от семьи уроженку Чечни «вернут» родственникам

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#ногинск
#кража
#криминал
#мошенничество
#пенсионерка
#полиция
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Появились кадры пожара на НПЗ в Туапсе после атаки ВСУ
В сети опубликовали кадры пожара на НПЗ в Туапсе после атаки дронов ВСУ
17 мая 2024, 08:53

Фото: istock / O_Lypa

ВСУ атаковали беспилотниками НПЗ в Туапсе. Кадры пожара на объекте опубликовал телеграм-канал Shot.
На видеозаписи видно, как рядом с очагом возгорания образовался густой дым. В настоящее время пожар потушен, жертв удалось избежать. По предварительным данным, возгорание на НПЗ произошло из-за попадания одного беспилотника.

Прежде информацию об атаке ВСУ на российский регион подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что минувшей ночью ВСУ выпустили 44 беспилотника по Краснодарскому краю.

Также украинская сторона предприняла попытку атаки дронами Крыма, Белгородской и Курской областей.

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#минобороны рф
#пожар
#дрон
#всу
#пво
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«‎Напоминающие автоматные очереди»: Жители Новороссийска рассказали о взрывах над городом
Shot: над Новороссийском прозвучала серия мощных взрывов
17 мая 2024, 08:38

Фото: istock / dzika_mrowka

Над Новороссийском прозвучала серия мощных взрывов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Местные жители рассказали, что в городе были слышны сильные хлопки и звуки, напоминающие автоматные очереди. Начали звучать они в 3:00 по местному времени. Сообщается, что жители нескольких районов слышали «характерные звуки пролета БПЛА».

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 мая дежурные системы противовоздушной обороны и Черноморский флот уничтожили 102 украинских беспилотника и шесть безэкипажных катеров. В Telegram-канале пресс-служба министерства обороны РФ написала, что ПВО уничтожили и перехватили 51 беспилотник над территорией Крымского полуострова, шесть БПЛА над территорией Белгородской области, 44 аппарата над территорией Краснодарского края и один над территорией Курской области. В акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров.

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#ночь
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#рф
#пво
#служба
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В Киеве снесли часовню монастыря канонической православной церкви
УПЦ: в Киеве снесли часовню Десятинного монастыря
17 мая 2024, 03:11

Фото: РИА Новости / Стрингер

В Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом информирует Телеграм-канал монастыря.
«Храма, который освящали Блаженнейший митрополит Владимир и Блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует», — сообщили в монастыре.
Ночью 17 мая к монастырю подъехала строительная техника, территорию оцепили военные и сотрудники правоохранительных органов.

Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве постановил снести украинский суд — решение вынесли 14 сентября 2023 года. По решению суда, городские власти должны были снести часовню с целью освобождения территории Национального музея истории Украины, которую она занимала.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв объяснил наркогаллюцинацией слова украинского президента Владимира Зеленского о Боге с шевроном. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сотрудники
#митрополит
#упц
#украина
#церковь
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Депутат Госдумы заявил, что сбежавшую от семьи уроженку Чечни «вернут» родственникам
Депутат Делимханов: сбежавшую чеченскую девушку вернут родным
17 мая 2024, 02:51

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заверил, что сбежавшую Лию Заурбекову вернут родственникам в Чечне. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Телеграм-канале.
Как утверждает Делимханов, он лично контролирует ситуацию. Стоит отметить, что между родственниками девушки и праовхранителями Москвы «никаких недопониманий нет».

«Адам Султанович добавил, что завтра он лично встретится с близкими девушки, и отметил, что в ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею», — сообщил Дудаев.
Дудаев также призвал «недобросовестных» журналистов «умерить свой пыл и не использовать историю в своих грязных целях». По словам министра, вопрос будет исчерпан в скором времени.

Делимханов добавил, что повлиявшие на девушку люди получат наказание «в рамках закона РФ».

Ранее сообщалось, что семья из Чечни окружила столичный отдел полиции из-за скрывшейся там девушки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#чечня
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Женщина и ребенок погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области
Гладков: при ударе дрона ВСУ по автомобилю погибли женщина и ребенок
17 мая 2024, 02:25

Фото: istock / maxim4e4ek

В Белгородской области в результате атаки машины дроном-камикадзе украинских войск погибли женщина и четырехлетний мальчик. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
«В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — написал глава региона в Телеграм-канале.
Ребенка в критическом состоянии госпитализировали, однако медики не смогли сохранить ему жизнь. Отец семейства отделался ссадинами, он находится в состоянии шока, но отказался от госпитализации. Водитель автомобиля получил осколочные ранения правой кисти.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#Вячеслав Гладков
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