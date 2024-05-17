Власти Новороссийска сообщили о масштабах повреждений после атаки дронов ВСУ

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Гражданские предприятия Новороссийска оказались повреждены в результате атаки ВСУ. Об этом изданию РИА Новости сообщил представитель городской администрации.
По его словам, повреждения получили несколько гражданских предприятий города. На технологическом процессе инцидент не сказался. В настоящее время заводы продолжают работу в привычном режиме.
В городской администрации Новороссийска исключили попадание дронов в военные объекты. Также сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.
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Анастасия Хохлова