FPV-дроны уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на границе с Белгородчиной

Видео: Telegram-канал Минобороны России
Операторы FPV-дронов уничтожили наблюдательные пункты и живую силу ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что операторы FPV-дронов получили целеуказания от разведки, после чего выдвинулись на точки запуска. Уточняется, что в отличие от украинской армии, у беспилотников ВС РФ имеется система самоликвидации. Если дрон не находит цель, то через определенный промежуток времени он самоуничтожается.
Примечательно, что ВСУ придерживаются иной практики. Если БПЛА вылетают в поисках военной техники, не найдя ее, они украинские боевики стараются направить коптер в любой гражданский объект.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Примечательно, что ВСУ придерживаются иной практики. Если БПЛА вылетают в поисках военной техники, не найдя ее, они украинские боевики стараются направить коптер в любой гражданский объект.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова