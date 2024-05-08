Дроны ВС РФ научились массово залетать в глубокий тыл ВСУ

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Российские беспилотники научились и массово залетать в тыл ВСУ на расстояние до 100 километров, пишет «Страна.ua».
По данным украинских военных и экспертов, преодолевая украинскую систему РЭБ, дроны «Орлан», Zala и Supercam залетают вглубь позиций ВСУ на 30-50 километров.
Так, «Орланы» корректируют дальнобойные снаряды «Краснополь». В свою очередь, Zala — дроны «Ланцет» и Supercam — «Искандеры», дальнобойные «Смерч», а также «Торнадо-С».
Благодаря им были ликвидирован комплекс HIMARS в 40 километрах от линии фронта и Patriot в 30 километрах, и военный аэродром около Днепра.
Украинские военные жалуются на нехватку боеприпасов. Также на то, что дроны ВС РФ отказались от спутниковой навигации и стали успешнее.
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Так, «Орланы» корректируют дальнобойные снаряды «Краснополь». В свою очередь, Zala — дроны «Ланцет» и Supercam — «Искандеры», дальнобойные «Смерч», а также «Торнадо-С».
Благодаря им были ликвидирован комплекс HIMARS в 40 километрах от линии фронта и Patriot в 30 километрах, и военный аэродром около Днепра.
Украинские военные жалуются на нехватку боеприпасов. Также на то, что дроны ВС РФ отказались от спутниковой навигации и стали успешнее.
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Алёна Самарева