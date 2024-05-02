В Орловской области дроны ВСУ повредили инфраструктуру

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Орловская область подверглась атаке беспилотных летальных аппаратов ВСУ, вследствие чего оказались повреждены объекты энергетической инфраструктуры на территории Глазуновского и Свердловского районов. Об этом проинформировал губернатор региона Андрей Клычков в Телеграм-канале.
«На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений», — написал Клычков.Как сообщил региональный глава, на месте происшествия работают оперативные службы. Последствия атаки устраняются, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили две американские пусковые установки РСЗО HIMARS. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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