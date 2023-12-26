Власти объяснили выдачу овощей вместо денег раненному в ходе спецоперации волгоградцу

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Администрация Дубовского района Волгоградской области объяснила, что выдать овощи семье раненого бойца специальной военной операции Олегу Рыбкину предложили местные фермеры. Об этом сообщает «Подьем».
Ранее жена военного сказала, что вместо денег на лечение им выдали два ведра моркови и пакета лука.
В администрации ответили, что со своей стороны военнослужащему была оказана вся необходимая помощь.
«Житель Дубовского района получил все причитающиеся финансовые меры региональной поддержки. Также предусмотренная областным законодательством помощь оказывается членам его семьи, в том числе ребенок на бесплатной основе посещает детский сад», — заявил источник издания в администрации.По информации собеседника агентства, подаренный набор овощей стал только дополнением к оказываемым мерам поддержки.
До этого сообщалось, что под Ростовом чиновница попыталась откупиться после обвинений в запрете проведения поминок бойца спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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