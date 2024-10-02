SHOT: выходы в Театре музкомедии в Екатеринбурге были заблокированы при пожаре

Фото: istockphoto/Kara Capaldo
Все выходы из Театра музкомедии в Екатеринбурге были заблокированы во время пожара, пишет Telegram-канал Shot. Журналисты уточнили, что по этой причине люди выбивали окна и спасались через крышу. При попытке потушить возгорание пострадал сотрудник учреждения, его госпитализировали с серьезными ожогами.
Все началось с гримерки, расположенной на четвертом этаже здания. По предварительной информации, там случилось короткое замыкание, после чего загорелись актерские вещи. Позже пламя перекинулось на другие помещения.
Сейчас пожар локализовали, эвакуировано больше 100 человек, шестеро спасено. Накануне сообщалось, что в Москве в одно время сгорели семь кафе. Уточнялось, что все происходило в Бутырском районе города.
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Никита Кротов