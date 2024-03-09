Власти рассказали о последствиях массовой атаки дронов на Таганрог

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В результате массированной атаки дронов на Ростовскую область, городская инфраструктура Таганрога не пострадала. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.
В результате массированной атаки дронов на Ростовскую область, городская инфраструктура Таганрога не пострадала. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.
Он также рассказал, что на месте происшествия продолжают работать правоохранители и экстренные службы.
Прежде сообщалось, что ВСУ совершили массовую атаку на Ростовскую область с применением дронов. В результате инцидента ранения получил сотрудник МЧС, он госпитализирован.
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Он также рассказал, что на месте происшествия продолжают работать правоохранители и экстренные службы.
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Анастасия Хохлова