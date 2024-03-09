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Власти рассказали о последствиях массовой атаки дронов на Таганрог

Голубев: при атаке дронов ВСУ инфраструктура в Таганроге не пострадала
09 марта 2024, 10:51
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

В результате массированной атаки дронов на Ростовскую область, городская инфраструктура Таганрога не пострадала. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.
В результате массированной атаки дронов на Ростовскую область, городская инфраструктура Таганрога не пострадала. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Он также рассказал, что на месте происшествия продолжают работать правоохранители и экстренные службы.


Прежде сообщалось, что ВСУ совершили массовую атаку на Ростовскую область с применением дронов. В результате инцидента ранения получил сотрудник МЧС, он госпитализирован.

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Жители Таганрога рассказали о массовой атаке дронов
Жительница Таганрога: прям очень громко бахнуло
09 марта 2024, 09:39

Фото: iStock/ Leonid Eremeychuk

Тысячи жителей Таганрога проснулись около 2:30 ночи 9 марта из-за атаки украинских БПЛА, сообщает сайт 161.RU и делится впечатлениями горожан.
Дарья вначале подумала, что взрывы были сном, но затем пришла в себя от грохота в реальности.

«Очень громко прогремело, сигнализация зазвонила у машин под нашим домом. Я с дочкой выбежали в коридор. У меня открыто окно, и слышно: грохот и звук дрона. Казалось, что они пролетали прямо под окнами. Сейчас, кажется, тишина, но свет мигает и далеко слышны взрывы и гул — как будто летит самолет», — рассказала Дарья.
Испугавшись, девушка быстро собралась и приготовила документы на случай эвакуации. В конце концов, покидать квартиру не пришлось. Дочка даже успела уснуть на полу в коридоре.

Свою историю рассказал таганрогец Дмитрий. По его словам, уже к 4:00 город наступила тишина.

«Последние отрывные звуки взрывов закончились примерно 40 минут назад. Было очень много, более 20 взрывов со стороны Русского поля и завода имени Бериева. По крайней мере, один БПЛА прошел над центром, издавая звук мопеда», — отметил он.
Напомним, дроны массово атаковали Таганрог и город Морозовск в Ростовской области в ночь на 9 марта. ПВО успешно отразили нападение. По словам губернатора Василия Голубева, пострадал сотрудник МЧС, который устранял последствия атаки беспилотников на Таганрог. Информации о погибших пока нет.

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В Петербурге у ребенка в руках взорвалась игрушечная граната
09 марта 2024, 08:41

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Девятилетний школьник госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга после взрыва муляжа гранаты. Об этом сообщает портал «78.ru».
Игрушечную гранату сыну подарил его отец. В настоящее время выясняются подробности произошедшего. Правоохранители устанавливают, где был приобретен снаряд.

Ребенок в результате взрыва получил многочисленные повреждения. У школьника ожоги лица, тела, разрыв барабанной перепонки и ссадины.

Прежде сообщалось, что в Калужской области мужчина и ребёнок заживо сгорели в салоне BMW.

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#взрыв
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Рой беспилотников атаковал Таганрог с моря
Массовый налета дронов зафиксирован в Таганроге, не менее 10 взрывов
09 марта 2024, 08:25

Фото: istock / RamonCast

Жители Таганрога сообщили о массовой атаке дронов. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
По словам очевидцев, украинские БПЛА летели на город со стороны моря. Всего было слышно не менее десяти взрывов. По имеющейся информации, целью ВСУ было авиационное предприятие.

В результате массированной атаки, ранение получил сотрудник МЧС. Пострадавший госпитализирован. ВСУ повторно ударили по объекту, где специальные службы устраняли последствия атак.

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#мчс
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#город
#всу
#ранение
#дроны
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Посетитель «Ленты» свалил стеллаж с алкоголем, ранив посетительницу осколками
В Екатеринбурге посетитель «Ленты» свалил стеллаж с алкоголем
08 марта 2024, 19:25

Фото: iStock/pada smith

Посетитель супермаркета «Лента» в Екатеринбурге свалил стеллаж с алкоголем, одной из посетительниц расцарапало лицо осколками от бутылок. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».
Отмечается, что инцидент произошёл в пятницу утром. Один из покупателей облокотился на стеллаж с алкоголем, после чего он весь рухнул. Женщина, находившаяся рядом, пострадала от прилетевших осколков бутылок. У неё ушиб и царапины на лице и руках. Сотрудники магазина оперативно вызвали ей скорую помощь.

Также руководство магазина преподнесло пострадавшей небольшой подарок в качестве компенсации.

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#алкоголь
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В Подмосковье женщина расплатилась за убийство мужа банкнотами банка приколов
08 марта 2024, 19:05

Фото: iStock/SergeyChayko

В Подмосковье женщина расплатилась с любовником за убийство мужа банкнотами банка приколов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошёл в Селятино. 38-летняя Виорика устала от семейной жизни, при этом разводиться с мужем не хотела. Тогда она рассказала любовнику Ринату будто муж бьёт её и мучает и пообещала, что останется с ним, если он убьёт её мужа. Также она пообещала заплатить ему около двух миллионов рублей.

Ринат согласился и убил мужа любовницы, ударив его топором по голове. Затем ещё нанёс удар в шею ножом, чтобы добить.

Затем он пришёл за вознаграждением, но вместо реальных денег получил бачку билетов банка приколов.

Ринат не сразу заметил, что его обманули. Но ничего сделать не успел, поскольку полицейские задержали его и Виорику. В их отношении было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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#полицейские
#удар
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Пять человек погибли в Газе при сбросе гуманитарной помощи в толпу
08 марта 2024, 18:41

Фото: iStock/timyee

В сектор Газа доставили очередную гуманитарную помощь. На этот раз не наземным транспортом, а авиацией, сообщает телеканал Al Hadath.
По сообщению телеканала, управление гражданской обороны палестинского анклава после сброса коробок с помощью, выяснила, что ими убило пять человек. Вылетевшие из самолёта коробки пришлись на головы поджидающих внизу палестинцев.

«Пять человек погибли, несколько получили ранения после того, как коробки с гуманитарной помощью упали с воздуха на толпу беженцев в северной части Газы», - сообщил телеканал в эфире.
В связи с очень тяжёлой гуманитарной ситуацией 8 марта целый ряд стран, включающий в себя Германию, ОАЭ, Италию, Грецию, США, Великобританию и Еврокомиссию, заключили соглашение о создании в сектор Газа дополнительного гуманитарного морского коридора на Кипре. Подписавшие его страны уверены, что защита гражданского населения в анклаве – основной принцип международного гуманитарного права, который требует уважения.

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#сектор газа
#гуманитарная помощь
#смерть
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В Петербурге школьник сломал позвоночник на батуте в торговом центре
08 марта 2024, 17:52

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Санкт-Петербурге школьник сломал позвоночник на батуте в торговом центре, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, инцидент произошёл 2 марта в торговом центре у парка 300-летия Петербурга.

10-летний мальчик пожаловался на боль в спине, после того как провёл время на батутах в ТЦ. Ребёнка госпитализировали. Врачи диагностировали у школьника компрессионный перелом 1-го, 5-го и 8-го позвонков.

Сейчас состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Иных подробностей случившегося пока не приводится.

Ранее в у братского захоронения в Ленинградской области обнаружили спортивную сумку с расчленённым телом.

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#санкт-петербург
#школьник
#больница
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Полиция Берлина обнаружила у бывшей участницы RAF 1,2 килограмма золота
08 марта 2024, 17:06

Фото: iStock/Rost-9D

В Берлине у бывшей участницы террористического движения «Фракция Красной армии» обнаружили 1,2 килограмма золота и гранатомёт, об этом сообщает Spiegel.
«Следователи обнаружили в квартире экс-террористки Даниэлы Клетте пистолет, связанный с ограблением 40-летней давности, и 1,2 килограмма золота», — уточнили в издании.

Помимо этого, полицейские обнаружили у террористки спрятанный гранатомёт, автомат Калашникова, 40 тысяч евро, а также несколько удостоверений личности.

О задержании Клетте стало известно 27 февраля. Женщину безуспешно разыскивали на протяжении 30 лет. Подробнее о преступлениях, которые она совершила в составе «Фракции Красной армии», читайте в материале «Радио 1».

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В Испании задержали 12 подозреваемых в распространении детской порнографии

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В Испании задержали 12 подозреваемых в распространении детской порнографии
08 марта 2024, 15:29

Фото: iStock/NATALIA DE LA RUBIA

Испанская полиция задержала 12 человек, подозреваемых в распространении детской порнографии и развращении несовершеннолетних, об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.
«Агенты гражданской гвардии и национальной полиции в рамках совместной операции задержали в общей сложности 12 человек за возможные преступления, связанные с хранением и распространением детской порнографии и развращением несовершеннолетних», — сообщили в министерстве внутренних дел испанского королевства.

По информации ведомства, о сообществе с порнографией и заявлениями, разжигающими межнациональную вражду, стало известно ещё в ноябре 2023 года.

В результате, полиции удалось вычислить и задержать 14-летнего подростка, который управлял этим самым сообществом со своего компьютера.

Отмечается, что под следствием в рамках этого дела находятся ещё 44 человека.

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#педофилия
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