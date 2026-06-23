Власти США выступили против продажи более сотни артефактов с «Титаника»

23 июня 2026, 05:52

Фото: iStock/MR1805

Власти США выступили против планов аукционной продажи более сотни предметов, поднятых с затонувшего «Титаника». Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на судебные документы.





Компания RMS Titanic Inc., которая обладает исключительными правами на извлечение артефактов с легендарного лайнера, затонувшего в 1912 году в Атлантике, собиралась устроить торги. Их участники могли бы приобрести личные вещи, денежные знаки, кухонную утварь и предметы интерьера с корабля.



Национальное управление океанических и атмосферных исследований, осуществляющее надзор за местом крушения, заявило, что компания не должна проводить такой аукцион. Дело в том, что ранее фирма подписала соглашения, которые допускали лишь музейные экспозиции и передвижные выставки предметов, связанных с «Титаником».



RMS Titanic Inc. уже несколько десятилетий пытается продать коллекцию, но безуспешно. Все инициативы продолжают сталкиваться с жёстким сопротивлением американских судов, организаций по охране культурного наследия, а также представителей интересов родственников погибших.