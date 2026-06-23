Нарколог Исаев объяснил, почему смешивание алкоголя ухудшает самочувствие
Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев заявил, что смешивание разных алкогольных напитков может косвенно ухудшать самочувствие. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам специалиста, главную роль играет не сочетание напитков, а общее количество этанола. Именно оно сильнее всего влияет на состояние человека. Мужчина отметил, что в разных видах алкоголя содержится разное количество побочных продуктов брожения и выдержки. Речь идет о конгенерах, включая метанол, ацетальдегид и высшие спирты. Эти вещества могут усиливать симптомы похмелья.
Отдельно врач выделил сочетание крепкого алкоголя с газированными напитками. Углекислый газ ускоряет всасывание этанола. Из-за этого опьянение наступает быстрее, а риск острой интоксикации растет. Исаев добавил, что большое количество одного вида алкоголя не снижает вред для организма. Последствия в таком случае могут оказаться не менее серьезными.
В России диагноз «бесплодие» ставят примерно 15% семейных пар, и во многих случаях причиной становятся нарушения мужского репродуктивного здоровья.
Ранее диетолог посоветовала в жару есть небольшими порциями и выбирать легкую пищу: овощи, фрукты, кисломолочные продукты, рыбу. Основной прием пищи лучше переносить на утро или вечер, а днем не допускать сильного голода, чтобы не переедать позже. Также важно пить достаточно воды.
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