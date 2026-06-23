Нарколог Исаев объяснил, почему смешивание алкоголя ухудшает самочувствие

23 июня 2026, 07:05

Врач Исаев: смешивание алкогольных напитков косвенно ухудшает самочувствие

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев заявил, что смешивание разных алкогольных напитков может косвенно ухудшать самочувствие. Об этом пишет «Лента.ру».