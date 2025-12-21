Игра в угадайку блогеров обернулась для российской школьницы потерей 300 тысяч
В Саратове девятилетняя школьница перевела мошенникам 284 тысячи рублей. Подробности сообщает региональное ГУ МВД.
В полицию Кировского района обратилась 33-летняя мать девочки. Она рассказала, что 17 декабря её дочь в одном из мессенджеров нашла игру. В ней нужно было угадать имена популярных блогеров. После победы ребёнок получил уведомление о денежном призе.
Администратор игры попросил у школьницы фото банковской карты, и она его прислала. Затем с девочкой связался лжесотрудник банка. Он запугал ребёнка блокировкой счетов родителей и заставил перевести деньги на «безопасные» счета. После перевода связь с мошенником прервалась. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.
Ранее в Москве мошенник с сайта знакомств обманул госслужащую на восемь миллионов рублей.
