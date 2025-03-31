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Власти в Мьянме обратились с чрезвычайной просьбой к спасателям РФ

МЧС РФ: более 120 спасателей из РФ отправились в Мьянму и приступили к работе
Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Власти Мьянмы обратились к России после сильного землетрясения. МЧС РФ начало переброску более 120 спасателей в пострадавший от землетрясения город Мандалай (Мьянма) автомобильными колоннами. Об этом сообщил руководитель сводного отряда Сергей Воронцов в Telegram-канале МЧС России.
Для размещения спасателей выбран стадион, где можно развернуть полевой лагерь, включая аэромобильный госпиталь. Работы ведутся в круглосуточном режиме тремя сменами.

На месте уже действуют оперативные группы, сотрудничающие с китайскими коллегами и местными службами.

«Работы достаточно, мы надеемся на положительный результат», — поделился руководитель отряда МЧС России.

Фото: МЧС России

Воронцов подчеркнул, что в операции задействованы опытные специалисты из отрядов «Центроспас» и «Лидер», участвовавшие в десятках международных спасательных миссий.

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло 28 марта, число его жертв превысило 1,7 тыс. человек. Толчки также ощущались в Таиланде, где власти присвоили событию третий уровень опасности из четырех, признав его крупномасштабным бедствием.

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ДТП в Приморье унесло жизнь женщины, есть другие пострадавшие
Женщина погибла из-за ДТП в Приморье, еще 9 человек пострадали
31 марта 2025, 04:11

Фото: Telegram «Полиция Приморья»

В Приморье случилась авария с летальным исходом. Вылет одного авто на «встречку» привел к смерти женщины. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
В Приморском крае на 393-м километре трассы А-370 «Уссури» произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей Toyota. По предварительным данным, водитель Toyota Sienta выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Voxy.

Фото: Telegram «Полиция Приморья»

В результате аварии погибла женщина-пассажир Toyota Voxy.

Фото: Telegram «Полиция Приморья»
«Травмы различной степени тяжести получили оба водителя транспортных средств и 7 пассажиров», — добавили в Telegram-канале «Полиция Приморья».
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, МЧС и медики. Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства аварии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Telegram «Полиция Приморья»

Ранее сообщалось, в Мурманске после стрельбы возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Стрелок, получивший тяжелые ранения при задержании, обезврежен. Перед задержанием он начал стрелять по экипажу ППС.

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Двух учительниц христианской школы задержали за секс с одним учеником
New York Post: В США двух учительниц арестовали за растление одного ученика
31 марта 2025, 03:19

Фото: iStock/Ritthichai

В США арестовали двух учительниц из Джорджии, которые совратили одного и того же ученика. Им вменяют секс с подростком как в стенах школы, так и за её пределами. Информацию об деле опубликовали в New York Post.
Расследование началось ещё летом. Бонни Элизабет Браун, 25 лет, и Шерри Делле Молдин, 60 лет, работали в частной христианской школе Nathanael Greene Academy в Силоаме. Браун сама училась в этой школе и в 2016 году стала королевой выпускного. Школа небольшая, в ней преподают всего 12 человек.

Бонни задержали 21 марта, а Шерри — через два дня, и обеих обвиняют в растлении малолетнего с отягчающими обстоятельствами. Ученик рассказал, что совращения и домогательства «происходили неоднократно».

Женщины преподавали в школе не первый год, следствие подозревает, что у них могли быть другие жертвы. Одну из учительниц ранее уже вызывали к дирекции учебного заведения из-за подозрительных связей с учеником. Сама школа утверждает, что ни одна из женщин уже не работала в ее стенах на момент начала расследования их преступлений.

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Стали известны новые подробности стрельбы в Мурманске
СК: Стрелок в Мурманске был местным жителем, он открыл огонь по экипажу ППС
31 марта 2025, 01:23

Фото: iStock/Ritthichai

В Мурманске после стрельбы возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Стрелок, получивший тяжелые ранения при задержании, обезврежен. Перед задержанием он начал стрелять по экипажу ППС, передает пресс-служба СК.
Движение по Кольскому проспекту, ранее перекрытому, восстановлено. На месте изъяты два единицы огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу с крыши 14-этажного здания, заблокировав вход колючей проволокой. Оказалось, что стрелком являлся местный житель 1981 года рождения.

Также в соцсетях писали о нескольких пострадавших и раненых людях.

«Установлено, что в вечернее время 30 марта 2025 года находящийся на крыше дома 10 по проспекту Кольскому в Мурманске мужчина открыл стрельбу по экипажу ППС. (...) Пострадавших нет», — указали, в свою очередь, в Telegram-канале «СУ СК России по Мурманской области».
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«Тонкие стены»: Девушка так вопила во время секса, что соседи вызвали ей спасателей
В Китае соседей испугали крики девушки во время секса и они вызвали ей спасателей
31 марта 2025, 00:57

Фото: iStock/BengtHultqvist

В Китае соседи вызвали спасателей, услышав громкие крики женщины из квартиры, которые они приняли за мольбы о помощи. Решили, что ее бьют. Однако настоящая причина «шума» оказалась совсем иной, пишет «Лента дня».
По прибытии пожарные начали вскрывать дверь, торопясь помочь «жертве». Однако их встретил полуобнаженный мужчина, за которым вышла растрепанная девушка. Как выяснилось, пара просто занималась сексом, не подозревая, что их страсть спровоцировала тревогу.

Инцидент произошел в многоквартирном доме. Скорее всего, стены в постройке были слишком тонкими, а девушка забылась и перестала сдерживать свой голос.

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Стрелка в Мурманске нейтрализовали и показали кадры с места происшествия
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Тела российских школьниц нашли под окнами многоэтажки
Mash: В Волгограде под окнами многоэтажного дома нашли тела двух школьниц
31 марта 2025, 00:22

Фото: iStock/gorodenkoff

В Волгограде под окнами многоэтажного дома на улице 64-й Армии обнаружили тела двух девушек-подростков. По данным Telegram-канала Mash, погибшим было 15 и 16 лет.
Отмечается, что погибшие школьницы держались за руки. Детали их смерти неизвестны.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Силовики опрашивают местных жителей, пытаясь установить обстоятельства и мотивы трагедии.

Ранее сообщалось, что в Мурманске прозвучало 15-20 выстрелов. Неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома №10 на Кольском проспекте. Предварительно, несколько человек были ранены.

Сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии уже нейтрализовали стрелка, заодно показав кадры с места происшествия.

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