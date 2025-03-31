Власти в Мьянме обратились с чрезвычайной просьбой к спасателям РФ

Фото: МЧС России
Власти Мьянмы обратились к России после сильного землетрясения. МЧС РФ начало переброску более 120 спасателей в пострадавший от землетрясения город Мандалай (Мьянма) автомобильными колоннами. Об этом сообщил руководитель сводного отряда Сергей Воронцов в Telegram-канале МЧС России.
Для размещения спасателей выбран стадион, где можно развернуть полевой лагерь, включая аэромобильный госпиталь. Работы ведутся в круглосуточном режиме тремя сменами.
На месте уже действуют оперативные группы, сотрудничающие с китайскими коллегами и местными службами.
Воронцов подчеркнул, что в операции задействованы опытные специалисты из отрядов «Центроспас» и «Лидер», участвовавшие в десятках международных спасательных миссий.
Землетрясение магнитудой 8,2 произошло 28 марта, число его жертв превысило 1,7 тыс. человек. Толчки также ощущались в Таиланде, где власти присвоили событию третий уровень опасности из четырех, признав его крупномасштабным бедствием.
Читайте также:
Россиян предупредили о хитрых аферах со сбором средств для неизлечимо больных
Двух учительниц христианской школы задержали за секс с одним учеником
Выяснилось, кому и по каким причинам могут приостановить выплату пенсии
На месте уже действуют оперативные группы, сотрудничающие с китайскими коллегами и местными службами.
«Работы достаточно, мы надеемся на положительный результат», — поделился руководитель отряда МЧС России.
Фото: МЧС России
Воронцов подчеркнул, что в операции задействованы опытные специалисты из отрядов «Центроспас» и «Лидер», участвовавшие в десятках международных спасательных миссий.
Землетрясение магнитудой 8,2 произошло 28 марта, число его жертв превысило 1,7 тыс. человек. Толчки также ощущались в Таиланде, где власти присвоили событию третий уровень опасности из четырех, признав его крупномасштабным бедствием.
Читайте также:
Россиян предупредили о хитрых аферах со сбором средств для неизлечимо больных
Двух учительниц христианской школы задержали за секс с одним учеником
Выяснилось, кому и по каким причинам могут приостановить выплату пенсии
Мария Моисеева