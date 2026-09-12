В Южно-Сахалинске завершили тушение пожара в многоквартирном доме
В Южно-Сахалинске ликвидировали крупный пожар в жилом многоэтажном доме. Ранее пламя успело охватить около 1,4 тысячи квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Огонь вспыхнул вчера в здании на улице Тихоокеанской: площадь пожара составила 1441 квадратный метр, из-за мощного пламени частично обрушилась кровля. Сейчас пожарные завершили тушение и занимаются разборкой конструкций, одновременно проливая их водой.
Проверку обстоятельств случившегося проводят сотрудники государственного пожарного надзора МЧС Сахалинской области и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Сведений о жертвах или пострадавших в результате пожара не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Воронеже ребёнок получил травмы из-за упавшей на голову скамейки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.
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