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Самолет АН-3 загорелся и совершил аварийную посадку на Сахалине

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Самолёт лесоохраны АН‑3 совершил жёсткую посадку в селе Зональное. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.



По предварительным данным, причиной инцидента стала техническая неисправность. В результате произошло возгорание двигателя воздушного судна.

На место незамедлительно прибыли оперативные службы. В настоящее время там работают 12 сотрудников и три единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.

По имеющейся информации, никто не пострадал. Информация о последствиях авиапроисшествия уточняется.

Ранее самолёт-разведчик подал сигнал бедствия недалеко от Ормузского пролива. Воздушное судно принадлежит ВВС США.

Александр Огарёв

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