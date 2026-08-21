Самолет АН-3 загорелся и совершил аварийную посадку на Сахалине
Самолёт лесоохраны АН‑3 совершил жёсткую посадку в селе Зональное. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По предварительным данным, причиной инцидента стала техническая неисправность. В результате произошло возгорание двигателя воздушного судна.
На место незамедлительно прибыли оперативные службы. В настоящее время там работают 12 сотрудников и три единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.
По имеющейся информации, никто не пострадал. Информация о последствиях авиапроисшествия уточняется.
Ранее самолёт-разведчик подал сигнал бедствия недалеко от Ормузского пролива. Воздушное судно принадлежит ВВС США.
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