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«Никогда не было такого красивого пупка»: Екатерина Шкуро решилась на пластику у Хайдарова

Звезда Comedy Club Екатерина Шкуро рассказала о своей пластической операции
Екатерина Шкуро (Фото: соцсети)

Екатерина Шкуро (Фото: соцсети)

24-летняя актриса Екатерина Шкуро после вторых родов обратилась к скандально известному хирургу Тимуру Хайдарову. Она решила сделать комплексную пластику.
В комплекс вошли абдоминопластика, ушивание диастаза, липосакция и коррекция груди, сообщает издание Voice. Екатерина уверяет, что совсем не боялась операции и очень ждала момента, когда увидит свое преображенное тело.

После операции звезда телеканала ТНТ рассказала, что было готова к более сильным болям и сложному восстановлению после операции. По ее словам, болит только живот, «будто пресс пять часов качала».



«Знайте, рожать больнее!» — обратилась к подписчикам комедийная актриса.

Шкуро говорит, что у нее никогда не было такого красивого пупка и такой тонкой талии. В настоящий момент она восстанавливается в клинике, где ей проводят процедуры по уходу за телом и лицом.

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