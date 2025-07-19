VNA: при крушении круизного лайнера во Вьетнаме погибли 27 человек
По меньшей мере 27 человек погибли при крушении круизного лайнера в заливе Халонг Южно-Китайского моря на севере Вьетнама. Судно с бортовым номером QN-7105 перевернулось из-за внезапной грозы со шквалистым ветром. Об этом сообщает Вьетнамское информационное агентство (ВИА).
В спасательной операции задействованы сотрудники экстренных служб из провинции Куангнинь, относящейся к району бедствия. На данный момент спасены 11 человек и обнаружены тела 27 утопленников, восемь из которых — дети. Всего на борту находились 48 туристов и пять членов экипажа. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, поиски остальных продолжаются.
По данным портовых властей, пассажирами были жители Ханоя, которые отправились семьями в туристическую поездку в Халонг. Самому старшему из них было 53 года, самому младшему — три.
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