VNA: при крушении круизного лайнера во Вьетнаме погибли 27 человек

19 июля 2025, 18:11

Фото: iStock/Susann Guenther

По меньшей мере 27 человек погибли при крушении круизного лайнера в заливе Халонг Южно-Китайского моря на севере Вьетнама. Судно с бортовым номером QN-7105 перевернулось из-за внезапной грозы со шквалистым ветром. Об этом сообщает Вьетнамское информационное агентство (ВИА).