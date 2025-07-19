СК: летевший из Москвы в Калининград самолет совершил аварийную посадку

19 июля 2025, 16:13

Фото: iStock/Dushlik

Летевший из Москвы в Калининград самолет совершил аварийную посадку на территории аэропорта Храброво. Предварительная причина — отказ системы кондиционирования. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК.





После посадки воздушное судно на жесткой сцепке было перемещено на стоянку. В результате инцидента никто из экипажа и пассажиров не пострадал.

«Калининградским следственным отделом на транспорте ЗМСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета», — передает телеграм-канал ведомства.