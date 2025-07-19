СК: летевший из Москвы в Калининград самолет совершил аварийную посадку
Летевший из Москвы в Калининград самолет совершил аварийную посадку на территории аэропорта Храброво. Предварительная причина — отказ системы кондиционирования. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК.
После посадки воздушное судно на жесткой сцепке было перемещено на стоянку. В результате инцидента никто из экипажа и пассажиров не пострадал.
«Калининградским следственным отделом на транспорте ЗМСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета», — передает телеграм-канал ведомства.В настоящее время следовали проводят проверку, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего.
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