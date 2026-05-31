Внедорожник пьяного водителя продадут на аукционе в Москве
В Москве суд наложил арест на внедорожник Land Rover Discovery, которым пользовался мужчина, повторно задержанный за рулем в состоянии опьянения. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным источника, водителя остановили сотрудники полиции во время поездки по столице. Правоохранители заподозрили, что мужчина находится в нетрезвом состоянии, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Однако он отказался от процедуры, что по российскому законодательству приравнивается к управлению транспортным средством в состоянии опьянения.
Как отмечается, ранее мужчина уже был лишен водительских прав за аналогичное нарушение. На момент нового задержания срок лишения еще не истек, в связи с чем в отношении него возбудили уголовное дело.
Для обеспечения возможной конфискации транспортного средства дознаватель обратилась в суд с ходатайством об аресте автомобиля. Несмотря на то что внедорожник был зарегистрирован на родственницу фигуранта, фактически пользовался им только он.
Согласно действующему законодательству, автомобиль может быть конфискован в пользу государства у водителя, ранее лишенного прав за управление в нетрезвом виде, даже если транспортное средство оформлено на другое лицо, но находится в его фактическом пользовании.
Суд удовлетворил ходатайство и наложил арест на Land Rover Discovery. Если водитель будет признан виновным, внедорожник стоимостью около 4,5 млн рублей конфискуют и реализуют через аукцион.
