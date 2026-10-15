Внучка экс-мэра Тархова дала новые показания по делу об убийстве родственников
Арестованная по делу о жестоком убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Екатерина Тархова дала новые показания. По данным корреспондента РЕН ТВ, фигурантка заявила, что лекарства ее дедушке мог подменить сообщник.
По словам Екатерины, племянник ее возможной соучастницы Светланы (Нателлы) Метревели — Дмитрий — на некоторое время остался наедине с пожилыми родственниками в их квартире во время встречи. Что именно он делал в этот момент, девушка не знает. Она предположила, что Дмитрий мог подменить препараты пенсионеров или сделать им инъекции.
Подсудимая утверждает, что договоренности об убийстве между фигурантами не было. Она заявила, что пошла на преступление из-за страха и угроз со стороны. Екатерина также добавила, что с детства боится крови и уколов, поэтому мыслей о расправе у нее не возникало.
О гибели Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно 5 февраля 2025 года. Тела погибших обнаружили примерно через месяц после предполагаемого убийства. По подозрению в совершении преступления арестовали внучку экс-мэра.
Ранее, 28 февраля, Екатерина Бельская (Тархова) уже давала признательные показания, в которых сообщила, что отравила родственников с целью завладения их имуществом. По версии следствия, после убийства она заморозила тела в азоте, расчленила их, пропустила через мясорубку и смешала с гречкой для маскировки запаха. Останки Тарховых разбросали по мусорным контейнерам. Основной версией следствия остается корыстный мотив.
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