Внучка экс-мэра Тархова дала новые показания по делу об убийстве родственников

15 октября 2026, 17:50

Внучка экс-мэра Тархова заявила, что лекарства дедушки подменил сообщник

Екатерина Тархова (Фото: РИА Новости/Альберт Дзень)

Арестованная по делу о жестоком убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Екатерина Тархова дала новые показания. По данным корреспондента РЕН ТВ, фигурантка заявила, что лекарства ее дедушке мог подменить сообщник.