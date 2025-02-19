Многодетная пара из Асбеста загубила новорожденного: как умирал малыш и в чем его отца обвинила ведущая «Мужское/Женское» Барановская

Александр и Анастасия (Фото: кадр из шоу «Мужское/Женское»)
12 января в многодетной семье из Асбеста произошла трагедия: младенец, которому не было и месяца, умер, захлебнувшись молочной смесью, когда родители оставили его одного. Мать ребенка Анастасия Семенова утверждает, что это был несчастный случай и никто не виноват в смерти новорожденного. Однако знакомые семьи считают иначе. Что на самом деле происходило в тот злополучный день расскажет «Радио 1».
Странная смерть новорождённого из Асбеста
По официальной информации, старшая сестра погибшего Алешу пытались накормить новорожденного манной кашей, что абсолютно недопустимо в таком возрасте. В результате малыш захлебнулся. Врачи, прибывшие по адресу, пытались реанимировать его в течение 15 минут, но, к сожалению, безуспешно. В программе «Мужское/Женское» выяснилось, что в семье не все так гладко и на момент смерти ребенка его мать и отец находились в состоянии наркотического опьянения.
Что соседи рассказали о семье
В студии программы появилась Юлия Потапова, которая знакома с семейством. Она привела шокирующие подробности образа жизни Александра и Анастасии.
«Дети в семье голодные, вшивые. Младшая, которой 7 лет, кормила ребенка манной кашей, он захлебнулся. Ему был 21 день. Смесей в доме не было, а родители в этот момент употребляли», — рассказала женщина.
Молодая семья заехала в общежитие в 2014 году. Тогда у них было двое детей. Принимать наркотики отец семейства стал около двух лет назад.
Обстановка в комнате, где погиб новорожденный (Фото: кадр из шоу «Мужское/Женское»)
Обстоятельства гибели глазами родителей
Соседка по общежитию Марина рассказала, что была рядом с Александром в момент смерти ребенка.
«Когда пошли писать акт смерти, Саша находился у меня в комнате. Он шокировал меня вопросом: "Он такой маленький, хоронить или нет?"».
Мать умершего Алеши рассказала свою версию произошедшего:
«Дочь Люда увидела, что он начал капризничать, начала кормить его. Увидела, что он срыгивает и закатывает глаза. Она отдала его мне, я пыталась его откачать, ему было все хуже. Я стала кричать Саше, чтобы он вызвал скорую. Я затем повернула ребенка и начала стучать по спине. У него из носика вытекала смесь».
При этом своей вины молодые люди не чувствуют. Они считают, что произошел несчастный случай.
Тайна на миллиард: жена и любовница миллионера Зубкова выясняют отношения на шоу «Малахов». Внебрачный сын и кража 15 млн
Наркотики и обналичивание маткапитала
Соседи настаивают, что семья живет на деньги от государства за рождение ребенка и материнский капитал. При этом условия, в которых воспитываются дети, нельзя назвать благоприятными. В одной комнате ютятся семь человек, у малолетних нет отдельных спальных мест, в доме антисанитария. Эксперты программы выразили уверенность, что средства маткапитала были незаконно обналичены и пущены на собственные нужды нерадивых матери и отца.
Юлия Барановская задала вопрос Александру о том, где он работает и на что содержит семью. Александр не смог внятно ответить о роде деятельности и заявил, что зарабатывает 20 тысяч рублей в месяц.
«Вы кормите всю агаву из семи человек на 20 тысяч рублей? Не может такого быть! Вы еще наркотой торгуете!» — возмутилась ведущая.
Затем в студии появилась еще одна соседка семейства. Она подтвердила, что Александр действительно причастен к продаже наркотиков.
Юлия Барановская (Фото: кадр из шоу «Мужское/Женское»)
Что рассказала родная мать Александра о сыне
Старшая сестра Анастасии Вера сообщила, что ее племянники всегда были грязные, у детей не было одежды, а родители злоупотребляли спиртным.
«Я общалась с ПДН. Я спрашивала, как сделать, чтобы ограничили их в родительских правах. Когда я приходила, я наблюдала картину, что Настя иногда была выпившая, также как и Саша», — заявила женщина.
Мать Александра Капитолина вообще перестала общаться с сыном после смерти внука и настаивает на том, что не знала о его пристрастии к запрещенным веществам.
«Я не знала, что мой сын наркоман. Я не верю. Дети ко мне приходят, но просятся к маме и папе. Они всегда просятся домой. У меня трехкомнатная квартира. Ремонт, еда. Если бы им было плохо, они бы не просились обратно. Я помогаю семье. Я покупаю им одежду. Я в воскресенье купила продукты, детские бутылочки, я смесь покупаю дорогую».
В настоящее время детей из семьи изъяли органы опеки, однако о лишении родительских прав Анастасии и Александра говорить еще рано.
Читайте также:
Таинственное исчезновение детей в Твери: насильник или продажа на органы? На шоу «Малахов» нашли новую зацепку в деле
Сначала их перепутали, а потом отец назвал дочь в честь любовницы: на шоу «Малахов» раскрыта тайна подмены детей в роддоме Краснодара
Изменяла пока он был на СВО, а теперь требует деньги? Тайны многодетной матери на шоу «Мужское/Женское», шокирующий результат ДНК
Анастасия Хохлова