Внучке экс-мэра Самары Тархова помогли создать голоса убитых близких с помощью ИИ

08 сентября 2026, 18:09

RT: Екатерина Тархова хотела скрыть убийство бабушки и дедушки с помощью ИИ

Екатерина Тархова (Фото: РИА Новости/Альберт Дзень)

Стали известны дополнительные обстоятельства жестокого преступления, фигуранткой которого является внучка экс-главы Самары Екатерина Тархова. Как сообщается со ссылкой на источник в суде, после расправы девушка предприняла попытку инсценировать присутствие пожилых родственников в живых. Для этого она использовала технологии искусственного интеллекта.