Внучке экс-мэра Самары Тархова помогли создать голоса убитых близких с помощью ИИ
Стали известны дополнительные обстоятельства жестокого преступления, фигуранткой которого является внучка экс-главы Самары Екатерина Тархова. Как сообщается со ссылкой на источник в суде, после расправы девушка предприняла попытку инсценировать присутствие пожилых родственников в живых. Для этого она использовала технологии искусственного интеллекта.
По данным следствия, к созданию фальшивых аудиосообщений Тархова привлекла знакомого — Виктора Беланова, который позиционирует себя как «куратора креативных нейросетей», пишет RT. В ходе судебного заседания Беланов подтвердил, что по просьбе Екатерины сгенерировал с помощью ИИ голосовые поздравления и сообщения о мнимых проблемах со здоровьем от имени Виктора Тархова и его жены.
В начале 2025 года родственники и знакомые семьи забили тревогу из-за того, что бывший градоначальник и его супруга перестали выходить на связь. С мобильного телефона мужчины эпизодически приходили SMS-сообщения о занятости, однако личные встречи так и не состоялись. Позднее правоохранители обнаружили тела Тарховых со следами расчленения.
Ранее СМИ уже информировало, что для сокрытия улик и утилизации останков внучка использовала бытовую мясорубку. В ходе предварительного следствия Екатерина Тархова полностью признала свою вину в содеянном.
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