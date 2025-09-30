Задержали еще одного фигуранта дела о хищении компенсаций по ЕГЭ в Ингушетии
Ещё одного подозреваемого по делу о хищении 10,7 млн рублей, выделенных региональным минобразования на выплату компенсаций педагогам, задействованным в ЕГЭ, задержали следователи Ингушетии.
Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.
Ранее правоохранители установили, что в 2021–2022 годах должностные лица минобразования похитили указанную сумму путём подделки договоров и актов выполненных работ.
По данным следствия, в ближайшее время задержанному предъявят обвинение. В суд направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
До этого следователи узнали о причастности к преступлению ещё двух жительниц республики. Одной суд запретил определённые действия, а со второй взял подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Читайте также: