Задержали еще одного фигуранта дела о хищении компенсаций по ЕГЭ в Ингушетии

30 сентября 2025, 21:14

СК: В Ингушетии взяли еще одного фигуранта дела о хищении 10,7 млн руб

Фото: istockphoto/Dzurag

Ещё одного подозреваемого по делу о хищении 10,7 млн рублей, выделенных региональным минобразования на выплату компенсаций педагогам, задействованным в ЕГЭ, задержали следователи Ингушетии.