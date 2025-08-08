ФСБ задержала иностранцев по подозрению в вербовке мигрантов в Москве
В Москве задержали девять иностранных граждан, подозреваемых в вербовке мигрантов в террористическую организацию, сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным службы, злоумышленники вели конспиративные сборы, в том числе через видеоконференции в мессенджере Telegram, где систематически обучали рекрутов идеологии создания так называемого «всемирного халифата» и вовлекали их в активную деятельность террористической организации. По факту возбуждено уголовное дело.
Перед этим стало известно, что силовики задержали в Ленобласти мужчину с крупной партией запрещенных веществ и арсеналом оружия. По сообщению официального представителя МВД РФ Ирины Волк, правоохранители изъяли 6 единиц огнестрельного оружия.
Открыто уголовное дело. Ведется следствие.
