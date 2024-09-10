«Внуково» на фоне атаки БПЛА ввел временный запрет на прилет и вылет рейсов

Фото: istock / Sitikka
Аэропорт «Внуково» в Москве приостановил отправку и прием рейсов на фоне атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на столицу и её окрестности, которая началась в ночь на вторник в 01:30 мск. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.30», — пояснили в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины, которые приближались к столице. Специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в доме на Спортивном проезде пострадали три человека. В пунктах временного проживания в настоящее время находятся 43 человека, которые были эвакуированы из дома. Им обеспечены все необходимые условия.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Боевики ВСУ пытались украсть комбайн в Курской области
Белоусов обратился к военным ВС РФ по поводу освобождения Новогродовки и Мемрика
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов рассказал об успехах ВС России под Курском
Дарья Осипова