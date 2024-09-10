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«Внуково» на фоне атаки БПЛА ввел временный запрет на прилет и вылет рейсов

10 сентября 2024, 07:45
Фото: istock / Sitikka

Фото: istock / Sitikka

Аэропорт «Внуково» в Москве приостановил отправку и прием рейсов на фоне атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на столицу и её окрестности, которая началась в ночь на вторник в 01:30 мск. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.30», — пояснили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины, которые приближались к столице. Специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в доме на Спортивном проезде пострадали три человека. В пунктах временного проживания в настоящее время находятся 43 человека, которые были эвакуированы из дома. Им обеспечены все необходимые условия.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Следствие нашло у арестованного за взятку военкома дорогую недвижимость в Москве
10 сентября 2024, 08:24

Фото: istock/blinow61

Следственные органы выявили у арестованного за получение взятки военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева несколько дорогих объектов недвижимости. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
«Тригилев имеет действующий заграничный паспорт, в собственности находятся дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества», — отмечается в документах.

Сообщается, что с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а также врач-терапевт Аксенова, действуя в составе организованной группы, получили от трех человек денежные средства в качестве взятки через некую Семенову. Эти деньги были предназначены за установление и подтверждение заболеваний, освобождающих от прохождения срочной военной службы в ВС РФ.

Замоскворецкий райсуд арестовал Тригилева в начале июля, ему вменяют три эпизода получения взятки. Обвиняемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что два полковника Федеральной службы безопасности (ФСБ) признаны виновными в получении взяток от католических священников. Они получили около 20 миллионов рублей и деньги за покровительство в судах и органах государственной власти.

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#человек
#терапевт
#вс рф
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В Подмосковье перекрыто движение по Каширскому шоссе из-за упавшего БПЛА
Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы перекрыли из-за дрона
10 сентября 2024, 07:55

Фото: istock / NiseriN

В связи с падением БПЛА Вооруженных сил Украины на Каширском шоссе в сторону Москвы, движение в этом направлении временно перекрыто. Об этом сообщила глава города Домодедово Евгения Хрусталева.
По ее словам, экстренные службы уже работают на месте происшествия. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты для объезда.

Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов в таких городских округах, как Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Внуково» в Москве приостановил отправку и прием рейсов на фоне атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на столицу и её окрестности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#аэропорт
#военные
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#бпла
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#происшествия
#ущерб
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В результате атаки БПЛА в Раменском есть погибшие
Воробьев: после атаки БПЛА в Раменском погиб девятилетний ребенок
10 сентября 2024, 06:25

Фото: Минобороны РФ

Во время ночной атаки беспилотников в подмосковном Раменском пострадали два многоквартирных дома, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В многоэтажке на Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах. Пожарные сейчас борются с огнем, все экстренные службы оперативно прибыли на место. К сожалению, погиб девятилетний ребенок. На месте происшествия дежурят скорая помощь и реанимационные бригады. Глава Раменского округа также находится на месте, организован штаб.

Еще один беспилотник попал в дом на Высоковольтной улице, где повреждена квартира на девятом этаже. Есть один пострадавший, и все экстренные службы также направлены туда.

Эвакуированных жителей размещают в пунктах временного пребывания в ДК имени Воровского и школе на улице Высоковольтной.

Всего за ночь силы ПВО сбили 14 беспилотников в округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

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#бпла
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#происшествия
#пво
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Собянин: на подлете к Москве сбито 10 беспилотников
10 сентября 2024, 06:17

Фото: Минобороны РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников на подлете к столице. В Домодедовском городском округе сбили два дрона, а специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.
Ранее этой ночью в Подольском округе были уничтожены четыре беспилотника, три — в Раменском и один — в Люберецком районе. В связи с инцидентом московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово приостановили рейсы, что подтверждают данные онлайн-табло.

Ранее сообшалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. Инцидент произошёл в Раменском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Также стало известно, что в Брянской области за ночь уничтожены 59 беспилотников, о чем ранее сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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#сергей собянин
#бпла
#сво
#пво
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Военком Преображенского района Москвы не признал вину в получении крупной взятки
РИА: Тригилев отказался признавать вину в получении взятки
10 сентября 2024, 05:25

Фото: istock/Natalia Rusanova

Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев отказался признать вину по делу о получении крупной взятки. Об этом стало известно из судебных материалов, сообщает РИА Новости.
Тригилев был задержан 4 июля по подозрению в преступлении и в тот же день ему было предъявлено обвинение.

Согласно документам, с ноября 2022 года по июнь 2023 года он, вместе с начальником отделения призыва Игорем Титовцом и врачом-терапевтом Аксеновой, действуя в составе организованной группы, получили взятки от нескольких граждан за освобождение их от военной службы по состоянию здоровья.

Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки. Если вина будет доказана, ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что суд города Брюгге в Бельгии приговорил к 15 годам тюрьмы проживающего там выходца из Чечни 26-летнего Абубакара С., который якобы планировал совершить теракт. Об этом сообщает местное информагентство Belga.

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#суд
#обвинение
#взятка
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Военкор Котенок задал Алаудинову два вопроса после задержания чеченцев в Анапе
10 сентября 2024, 02:53

Фото: istock/mrohana

Военкор Юрий Котенок в своём Telegram-канале задал командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову два вопроса после того, как Алаудинов выступил в защиту участников драки в Анапе. Генерал-майор высказался в поддержку уроженцев Чечни, вовлечённых в резонансный конфликт.
«Есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим», — спросил Алаудинова Котенок.

Также он поинтересовался о реакции общественности, если бы национальности участников конфликта были изменены. Котенок подчеркнул, что участники драки должны понести ответственность по закону и призвал не опираться на эмоции, а представить доказательства и обстоятельства происшествия.

Ранее Алаудинов заявил, что чеченцев, участвующих в драке, хотят посадить в тюрьму «по требованию сверху», и выразил мнение, что мера пресечения в виде заключения под стражу была выбрана из-за их национальности.

Инцидент, который произошёл 3 сентября, был широко освещён в соцсетях. В видео, распространившемся в интернете, видно, как несколько мужчин избивают аниматоров после того, как девушки отказались с ними знакомиться. Через два дня после происшествия силовики задержали двух уроженцев Кавказа, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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Подросток пострадал при обстреле Горловки со стороны ВСУ

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#уголовное преступники
#видео
#происшествия
#чечня
#военкор
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К Земле летит облако плазмы в 30 миллионов километров — удар произойдет через 50 часов
10 сентября 2024, 01:39

Фото: istock/gonin

Ученые предупреждают о приближении к Земле массивного облака солнечной плазмы размером около 30 миллионов километров. Облако движется со скоростью 800 км/с, и его удар по планете ожидается через 50 часов — примерно в середине дня 11 сентября. Вероятность того, что плазма попадет по Земле, превышает 90%, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Первый выброс плазмы произошел 10 сентября, и его влияние почувствуется уже вечером. Ожидается сильная геомагнитная буря, которая может вызвать полярные сияния в европейской части России. Однако второй выброс является более мощным и представляет большую угрозу.

На снимках наблюдается необычная двойная структура облака: одно из них образовалось в результате вспышки на западном крае Солнца и не представляет опасности для Земли. Однако центральное облако, направленное на нашу планету, может усилить бурю. Ученые предполагают, что оба удара могут слиться в одну продолжительную бурю, которая продлится около суток.

Специалисты предупреждают, что в период солнечной активности могут наблюдаться сбои в работе спутниковой связи и электроники, а также повышенная геомагнитная активность.

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#ученые
#космос
#земля
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Подросток пострадал при обстреле Горловки со стороны ВСУ
09 сентября 2024, 21:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

Подросток получил ранения из-за сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на Горловку. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска дважды атаковали Горловку дронами-камикадзе.

Приходько отметил, что ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника в жилой массив «Строитель». В результате, был ранен подросток.

Ранее, 7 сентября, сообщалось, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области. В результате удара был серьёзно ранен мужчина, которого экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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#днр
#подросток
#всу
#обстрел
#беспилотник
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Чеченца приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта в Бельгии
09 сентября 2024, 20:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд города Брюгге в Бельгии приговорил к 15 годам тюрьмы проживающего там выходца из Чечни 26-летнего Абубакара С., который якобы планировал совершить теракт. Об этом сообщает местное информагентство Belga.
По данным следствия, мужчина якобы планировал совершить теракт в еврейском квартале Антверпена, а также намеревался напасть на ЛГБТ*-бар. Прокуратуре удалось доказать суду, что планы чеченца были реализованы на достаточно высоком уровне. Обвинение запрашивало для него 18 лет колонии.

Отмечается, что раскрыть план теракта помог агент под прикрытием, которому удалось познакомиться с потенциальным террористом под видом продавца оружия.

Также суд приговорил к восьми годам тюрьмы его жену Лизу М. и к четырём годам условно его брата.

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*запрещённая в России экстремистская организация
#бельгия
#суд
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