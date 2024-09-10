Боевики ВСУ пытались украсть комбайн в Курской области

Фото: istock / hopsalka
Российские военные уничтожили солдат Вооруженных сил Украины, которые пытались украсть комбайн в Курской области. Об этом информирует Telegram-канал «Северный ветер».
На фото запечатлён украинский тягач в сопровождении БМП, который пытался вывезти комбайн на территорию Украины. Однако планам боевиков не суждено было сбыться. Российские военные нанесли удар с помощью FPV-дрона, который зафиксировал происходящее и пресёк эту попытку.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что российские военные на Суджанском направлении в Курской области уничтожили один танк, а также другую технику ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что российские военные на Суджанском направлении в Курской области уничтожили один танк, а также другую технику ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова