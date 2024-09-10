Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов рассказал об успехах ВС России под Курском

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что российские военные на Суджанском направлении в Курской области уничтожили один танк, а также другую технику ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее Алаудинов заявил, что уничтожение оставшихся ресурсов Вооруженных сил Украины станет финальной частью специальной военной операции.
Российские военные продолжают отбрасывать вражеские группировки Вооруженных сил Украины с территории Курской области. По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 11 000 военных.
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«Противник сегодня пытался опять продавиться на нашем участке. Тоже покоцал несколько наших машин FPV-шками. Наши ребята уничтожили сегодня на нашем направлении один танк, один ББМ, одну пушку, ну и так по мелочи» — сказал командир.
Ранее Алаудинов заявил, что уничтожение оставшихся ресурсов Вооруженных сил Украины станет финальной частью специальной военной операции.
Российские военные продолжают отбрасывать вражеские группировки Вооруженных сил Украины с территории Курской области. По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 11 000 военных.
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Дарья Осипова