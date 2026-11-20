Внутренняя засекреченная компьютерная сеть АНБ США не работает уже третий день
Внутренняя засекреченная компьютерная сеть Агентства национальной безопасности (АНБ) США остаётся нерабочей третьи сутки после сбоя, произошедшего 17 ноября. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Уточняется, что из-за технических проблем часть сотрудников агентства третий день подряд трудится удалённо. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники информировал, что сбой затронул в том числе объект в Джорджии, который отвечает за радиоэлектронную разведку и кибероперации на Ближнем Востоке. Высокопоставленный американский чиновник отметил, что восстановление полноценного доступа к сети АНБ идёт медленнее, чем рассчитывали.
Предварительно, сложившаяся ситуация не была вызвана кибератакой. NBC News подчёркивает, что сбой доставил «определённые неудобства», однако не помешал АНБ вести радиоэлектронную разведку по всему миру и обеспечивать кибербезопасность.
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