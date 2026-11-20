20 ноября 2026, 01:47

NBC: АНБ США уже третий день не может устранить сбой внутренней засекреченной сети

Фото: iStock/Kaikoro

Внутренняя засекреченная компьютерная сеть Агентства национальной безопасности (АНБ) США остаётся нерабочей третьи сутки после сбоя, произошедшего 17 ноября. Об этом сообщает телеканал NBC News.