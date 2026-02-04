Достижения.рф

«За мной гонятся зомби»: Голая женщина бегала по трассе и искусала полицейского

В Чехии женщина в состоянии наркотического опьянения напала на полицейского
В Чехии женщина в состоянии наркотического опьянения напала на полицейского. Об этом информирует издание Idnes.



Инцидент произошёл на оживлённой трассе в городе Иванчице. Девушка выбежала на дорогу и начала бросаться на проезжающие автомобили. Она размахивала руками и кричала, что за ней гонятся зомби.

Прибывшие стражи порядка попытались её успокоить, но гражданка оказала сопротивление и укусила одного из полицейских. Пресс-секретарь полиции Петр Вала сообщил, что анализ крови подтвердил наличие в организме девушки наркотических веществ. После задержания её доставили в медицинское учреждение.

Ранее в Москве задержали обнажённого мужчину, который проник в здание детского сада. Он объяснил свои действия попыткой скрыться от преследователей.

