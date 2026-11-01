«Она заслужила просто кайфовать»: Яна Кошкина рассказала о маме

01 ноября 2026, 22:55

Актриса Яна Кошкина хочет, чтобы её мама наконец пожила для себя

Яна Кошкина (Фото: Instagram* / @yana_koshkina_official)

Актриса Яна Кошкина с особой теплотой рассказала о своей маме Маргарите. В интервью Надежде Стрелец она призналась, что старается окружать родительницу заботой и делать всё, чтобы та ни в чём не нуждалась. По словам Яны, мама самостоятельно растила её и старшую сестру, поэтому ей пришлось взять на себя огромную ответственность.





Кошкина отметила, что Маргарита была строгой и много работала, буквально справляясь со всеми трудностями в одиночку. Актриса призналась, что не помнит маму беззаботной и весёлой в молодости: тогда ей приходилось думать прежде всего о том, как обеспечить семью и поставить на ноги двух дочерей.





«Я не помню, чтобы в молодости она была на прикольчиках — там она как раз пахала, выживала, тащила двоих детей. Она заслужила то, чтобы кайфовать, ни о чём не думать, жить в своё удовольствие, путешествовать», — поделилась Яна.