«Она заслужила просто кайфовать»: Яна Кошкина рассказала о маме
Актриса Яна Кошкина хочет, чтобы её мама наконец пожила для себя
Актриса Яна Кошкина с особой теплотой рассказала о своей маме Маргарите. В интервью Надежде Стрелец она призналась, что старается окружать родительницу заботой и делать всё, чтобы та ни в чём не нуждалась. По словам Яны, мама самостоятельно растила её и старшую сестру, поэтому ей пришлось взять на себя огромную ответственность.
Кошкина отметила, что Маргарита была строгой и много работала, буквально справляясь со всеми трудностями в одиночку. Актриса призналась, что не помнит маму беззаботной и весёлой в молодости: тогда ей приходилось думать прежде всего о том, как обеспечить семью и поставить на ноги двух дочерей.
«Я не помню, чтобы в молодости она была на прикольчиках — там она как раз пахала, выживала, тащила двоих детей. Она заслужила то, чтобы кайфовать, ни о чём не думать, жить в своё удовольствие, путешествовать», — поделилась Яна.При этом ранее Маргарита Кошкина оказалась в центре обсуждений после участия в шоу «Сокровища императора». В одном из выпусков она сделала резкие заявления о дочерях, в том числе рассказала, что родила Яну, потому что ей было скучно со старшим ребёнком. Слова женщины вызвали критику в Сети, однако актриса продолжает поддерживать маму и подчёркивает, как дорожит их отношениями.