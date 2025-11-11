Во Флориде два человека погибли из-за крушения самолета с гумпомощью
В результате крушения небольшого самолета в городе Корал-Спрингс штата Флорида погибли два человека. Об этом сообщили власти города на своем официальном сайте.
Катастрофа произошла 10 ноября, когда самолет Beechcraft King Air B100 рухнул в местный пруд. Воздушное судно упало рядом с жилым домом, протаранило забор и погрузилось в воду.
Точное количество людей, которые находились на борту в момент падения, все еще устанавливается.
Телеканал CBS 12 пояснил, что самолет направлялся на Ямайку для помощи в ликвидации последствий мощного урагана пятой категории по шкале Саффира-Симпсона «Мелисса». Он вызывал масштабные наводнения и разрушения инфраструктуры в конце октября.
От «Мелиссы» также пострадали Куба, Доминиканская Республика и Гаити.
