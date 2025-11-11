Достижения.рф

Над двумя российскими городами прогремели взрывы на фоне работы ПВО

SHOT: Серия взрывов раздалась над Саратовом и Энгельсом на фоне работы ПВО
Фото: iStock/Guilherme Soares

Над городами Саратов и Энгельс прогремела серия взрывов, система ПВО отражает атаку украинских беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.



По словам очевидцев, первые хлопки раздались около получаса назад. В городах включили систему оповещения, призывающую жителей отойти от окон и укрыться в безопасных местах.

Трамп: США прекратили «тратить деньги» на финансирование Украины
Трамп: США прекратили «тратить деньги» на финансирование Украины
Предварительно, сообщается о пяти-семи взрывах. В небе также наблюдались вспышки на юго-западе Саратова, одновременно издалека доносился характерный звук моторов. Приближение нескольких дронов ВСУ заметили со стороны Волги.

Официальной информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал о возможной атаке БПЛА, а Росавиация ввела в ночь с 10 на 11 ноября временные ограничения в работе саратовского аэропорта.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0