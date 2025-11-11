Над двумя российскими городами прогремели взрывы на фоне работы ПВО

11 ноября 2025, 02:48

SHOT: Серия взрывов раздалась над Саратовом и Энгельсом на фоне работы ПВО

Фото: iStock/Guilherme Soares

Над городами Саратов и Энгельс прогремела серия взрывов, система ПВО отражает атаку украинских беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.





По словам очевидцев, первые хлопки раздались около получаса назад. В городах включили систему оповещения, призывающую жителей отойти от окон и укрыться в безопасных местах.



