«Вправил позвоночник»: Массажист-язычник из Тамбова отправил девушку в реанимацию
В Тамбове девушка по имени Мила впала в кому после сеанса массажа в банном комплексе. Как сообщает Telegram-канал Baza, 5 сентября она приехала туда на отдых.
В бане клиентке сделали мануальный массаж. После процедуры девушке резко стало плохо: она перестала чувствовать руки, у неё нарушилась речь и появилась слабость в левых конечностях. На следующий день Мила впала в кому.
Её друзья рассказали, что после случившегося представители комплекса перестали выходить с ними на связь. Руководство заведения отрицает, что сотрудники делали массаж посетительнице, и утверждает, что ей стало плохо из-за высокой температуры.
Подруга потерпевшей считает, что в кому девушку ввёл 55-летний массажист — сотрудник заведения, который пытался «вправить» позвоночник. Установлено, что мужчина является язычником: он посещает тематические сходки, надевает старославянскую одежду и публикует фото и видео о пантеоне старославянских богов.
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