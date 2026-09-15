«Вправил позвоночник»: Массажист-язычник из Тамбова отправил девушку в реанимацию

15 сентября 2026, 11:11

В Тамбове девушка впала в кому после мануального массажа в банном комплексе

Фото: Istock/yanik88

В Тамбове девушка по имени Мила впала в кому после сеанса массажа в банном комплексе. Как сообщает Telegram-канал Baza, 5 сентября она приехала туда на отдых.