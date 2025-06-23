Во Франции задержали украинку, которая пыталась выдать 9-летнюю дочь замуж за британца
Во Франции задержали гражданку Украины, пытавшуюся выдать замуж свою 9-летнюю дочь. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Инцидент произошел в парижском Диснейленде. Сотрудников парка насторожило появление девочки на мероприятии в сопровождении 22-летнего мужчины, предположительно британца, выдаваемого за жениха. На «свадьбе» присутствовало около 100 гостей и мать ребенка. Прибывшая полиция задержала жениха и мать девочки.
«Четверо человек были арестованы и допрошены: жених, который, как полагают, был организатором мероприятия и, предположительно, является британцем в возрасте 22 лет; мать ребенка, 41-летняя украинка; и двое граждан Латвии в возрасте 55 и 24 лет», — заявили в прокуратуре города Мо.Срок содержания под стражей британца и одного из латвийцев продлен по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
Медицинское обследование показало отсутствие насилия над девочкой. Обстоятельства происшествия расследуются. Прокуратура подтвердила, что мероприятие могло быть розыгрышем и проводилось в шутку. Сам «жених» объяснял, что «свадьба» была задумана ради видео, а он является директором продюсерской компании. При этом полиция все же возбудила уголовное дело.