Тренер ЦСКА Челестини может сесть в тюрьму на шесть лет за работу в России

23 июня 2025, 01:48

Фото: iStock/Викентий Елизаров

Новому главному тренеру московского ЦСКА, швейцарцу Фабио Челестини, грозит уголовная ответственность на родине из-за возможного получения заработной платы от российского клуба. Об этом сообщает швейцарская газета Blick.