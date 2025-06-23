Тренер ЦСКА Челестини может сесть в тюрьму на шесть лет за работу в России
Новому главному тренеру московского ЦСКА, швейцарцу Фабио Челестини, грозит уголовная ответственность на родине из-за возможного получения заработной платы от российского клуба. Об этом сообщает швейцарская газета Blick.
Проблема связана с тем, что клуб, по данным издания, якобы принадлежит санкционной государственной корпорации ВЭБ.РФ. Получение средств от такой организации нарушает швейцарское законодательство.
Если Челестини получит зарплату от ЦСКА и эти средства поступят на его счета в западных странах, ему может грозить до 5 лет тюрьмы в Швейцарии и до 6 лет в Испании, где он ранее проживал. Швейцарские банки обязаны блокировать подобные транзакции и информировать власти.
Челестини был официально представлен в качестве главного тренера ЦСКА в пятницу, сменив серба Марко Николича. До прихода в московский клуб он успешно тренировал швейцарский «Базель», выиграв с командой чемпионат и Кубок страны в сезоне-2024/25.
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