«Заморочек набрал много»: Убежденный холостяк Дима Билан впервые заговорил о желании стать женихом

23 июня 2025, 03:01

Певец-холостяк Дима Билан раскрыл на концерте желание стать женихом

Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)

Известный холостяк Дима Билан впервые заговорил о желании стать женихом и создать семью. На концерте в Москве певец поделился личными переживаниями, удивив поклонников. Его слова передает издание «Woman.ru».





21 июня победитель «Евровидения» выступил на ВТБ Арене перед 35-тысячной толпой, исполняя акробатические трюки и хиты, включая песню «Я тебя отвоюю». В кулуарах, беседуя с корреспондентом «Woman.ru», Билан признался, что слова его песен иногда становятся реальностью. Разумеется, иногда он исполняет треки, события которых ему не хочется "повторять» в своей собственной жизни.





«Это очень на самом деле серьезная штука — петь слова, которые становятся жизнью. Это действительно так, очень многие артисты это знают. Песня «Я тебя отвоюю». Оттого, что я стою на одной ноге. Что я не буду ничей жених, тоже как бы… Буду и хочу. Вот и поэтому я ставлю эти крестики. В общем, на самом деле заморочек за свою жизнь набрал много. Как бы, опять же, как к этому относиться», — поделился Билан.

Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)



«У меня был опыт, который меня пока тормозит. Это не тема, о которой можно говорить впопыхах. (...) Естественно, я об этом всегда думаю. Для меня это очень важная, тонкая и трепетная тема», — объяснил он.