Неизвестный с ножом напал на посетителей гипермаркета «Окей» в Петербурге

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Неадекватный мужчина с ножом ворвался в гипермаркет «Окей» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По предварительным данным, в результате действий мужчины пострадали три человека. Очевидцы сообщают, что видели, как двух женщин и охранника на носилках выносили из здания гипермаркета. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии – его дважды пырнули ножом.
На место прибыли экстренные службы, которые занимаются выяснением обстоятельств и причин произошедшего.
Telegram-канал «Москва 24» опубликовал видеозапись одного из посетителей магазина. На неё видно лежащую на полу женщину, которой пытаются оказать первую помощью сотрудницы магазина, до прибытия медиков.
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На место прибыли экстренные службы, которые занимаются выяснением обстоятельств и причин произошедшего.
Telegram-канал «Москва 24» опубликовал видеозапись одного из посетителей магазина. На неё видно лежащую на полу женщину, которой пытаются оказать первую помощью сотрудницы магазина, до прибытия медиков.
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Анастасия Чинкова