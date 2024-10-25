Трое пострадавших при нападении в магазине Петербурга находятся в реанимации

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Трое из пострадавших при вооружённом нападении в магазине в Петербурге находятся в реанимации. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, слова которого приводит РИА Новости.
Отмечается, что одного мужчину, находящегося в крайне тяжёлом состоянии, уже прооперировали, он остаётся в реанимации. Пациент поступил в больницу с проникающим ранением живота.
Также госпитализация потребовалась двум женщинам. Она из них прооперирована и переведена в отделение реанимации. Её состояние врачи оценивают как стабильное средней степени тяжести. Вторая женщина находится в реанимации с диагностическими целями. Врачи уточняют характер повреждений. Её состояние тоже оценивается как средней степени тяжести.
Ещё двое пострадавших при нападении были доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Одна женщина находится в тяжёлом состоянии, у неё проникающее ранение органов грудной клетки и повреждение лёгкого. Она остаётся в шоковой операционной. А пострадавший мужчина был доставлен с повреждением кисти и надключичной области. Ранения небольшие, поэтому он уже может отправиться домой, отметил директор НИИ Вадим Мануковский.
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Также госпитализация потребовалась двум женщинам. Она из них прооперирована и переведена в отделение реанимации. Её состояние врачи оценивают как стабильное средней степени тяжести. Вторая женщина находится в реанимации с диагностическими целями. Врачи уточняют характер повреждений. Её состояние тоже оценивается как средней степени тяжести.
Ещё двое пострадавших при нападении были доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Одна женщина находится в тяжёлом состоянии, у неё проникающее ранение органов грудной клетки и повреждение лёгкого. Она остаётся в шоковой операционной. А пострадавший мужчина был доставлен с повреждением кисти и надключичной области. Ранения небольшие, поэтому он уже может отправиться домой, отметил директор НИИ Вадим Мануковский.
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Анастасия Чинкова