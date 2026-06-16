Во Франции четырехлетняя девочка провела несколько дней с телом умершей матери
Во Франции спасли четырехлетнюю девочку, которая несколько дней находилась в квартире рядом с телом скончавшейся матери. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Тревогу забила воспитательница детского сада, заметив отсутствие ребенка и не сумев связаться с матерью. Прибывшие на место полицейские и спасатели проникли в квартиру через окно, где обнаружили тело 40-летней женщины и ее дочь. Ребенок лежал рядом с матерью в тяжелом состоянии — девочка страдала от сильного обезвоживания, недоедания и шока.
Пострадавшую экстренно госпитализировали. Сейчас ее состояние стабильно, временную опеку взяли на себя родственники. По предварительным данным, женщина скончалась несколькими днями ранее от естественных причин — она страдала эпилепсией, и одной из версий стал смертельный приступ.
Соседи не слышали шума и не замечали ничего подозрительного. Следов взлома и насилия в квартире также не обнаружили.
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